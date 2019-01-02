Посетители ночного клуба чуть не спалили танцпол во время празднования Нового года - ВИДЕО

Толпа празднующих наступление Нового года посетителей ночного клуба в порыве всеобщей радости подожгли напольное покрытие в увеселительном заведении, предположительно в одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Счастливые посетители ночного клуба вставили бенгальские огни во всё, что попалось им под руки и, подняв искрящиеся предметы над головами, провели последние мгновения уходящего года. Затем кому-то из присутствующих пришла в голову "гениальная" идея бросить сверху бумажные салфетки.

В результате встреча Нового года получилась по-настоящему горячей и посетители принялись тушить загоревшуюся бумагу и покрытие пола, поливая охваченную огнём территорию шампанским. Затем, используя огнетушитель, работнику заведения удалось всё же локализовать возгорание и веселье продолжилось, но уже без использования источников огня и легковоспламеняющихся предметов.

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