Заснувший за рулём автомобиля курьер разбил четыре Ferrari - ВИДЕО

Линь Чиньсян, 20-летний тайваньский курьер, проживающий в городе Синьбэй попал в незавидную ситуацию, когда, возвращаясь с ночной работы, уснул за рулём своего Mitsubishi и врезался в четыре дорогостоящих автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Молодой человек помогал своей матери и занимался доставкой продуктов в семейный ресторан. Помимо этого Линь часто подрабатывал и развозил различные грузы ночью. Неделю назад, накопленная у молодого человека усталость, дала о себе знать и он уснул за рулём в самый неподходящий момент. Очнувшись ото сна после сильного удара, Линь увидел, что он натворил.

Курьер, зарабатывающий 36 тысяч тайваньских долларов в месяц (около 1.1 тыс. USD) разбил четыре припаркованных на обочине Ferrari, ремонт которых оценили в 390000 USD.

После того, как новость о фатальном ДТП, к счастью обошедшемся без пострадавших появилась в СМИ, десятки добровольцев решили помочь неудачливому курьеру собрать нужную на ремонт сумму денег. За несколько дней сочувствующие сделали пожертвования на сумму 740 тысяч тайваньских долларов (24000 USD). Линь Чиньсян тем не менее не унывает и, поблагодарив всех сочувствующих, пообещал владельцам разбитых автомобилей оплатить ремонт, если даже на это потребуется много времени.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

