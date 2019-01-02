Мессу папы Римского в Абу-Даби смогут увидеть 120 тысяч человек

Публичную мессу папы Римского Франциска, которая состоится в Абу-Даби 5 февраля, смогут вживую увидеть до 120 тысяч человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает эмиратское издание National.

Ранее пресс-служба Ватикана сообщила, что первый в истории визит главы римско-католической церкви в ОАЭ состоится с 3 по 5 февраля 2019 года. Кроме того, понтифик впервые посетит Аравийский полуостров. До этого Франциск посетил ряд таких мусульманских стран, как Турция, Азербайджан и Египет.

Публичная месса папы Римского пройдет на спортивном стадионе Zayed Sports City Stadium в Абу-Даби. Бесплатные билеты на нее будут распределяться через католические приходы на Аравийском полуострове, однако количество желающих может оказаться намного больше вместимости стадиона, сообщает издание со ссылкой на главу апостольского викариата Южной Аравии епископа Пауля Хиндера.

Большая часть билетов будет выделена католическим приходам в ОАЭ, Омане и Йемене, меньшее количество будет доступно приходам из стран в северной части Аравийского полуострова - Бахрейна, Кувейта и Катара.

Дипломатические отношения между ОАЭ и Ватиканом были установлены в 2007 году. Официальное приглашение посетить ОАЭ было передано понтифику в июне 2018 года министром иностранных дел этой страны Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

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