Преданный пёс не бросил своего хозяина и облаял работников больницы - ВИДЕО

Видеосюжет, снятый во время приезда медицинских работников, чтобы забрать раненого мужчину, на пути которых встал преданный пёс, 29 декабря был опубликован на странице развлекательного тайского сообщества, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Собака не хотела, чтобы её разлучали с хозяином и предприняла несколько попыток помешать медикам и спасателям исполнить свои обязанности. Бедные пёс, вырвавшись из рук соседей, бросился к своему лежащему на носилках владельцу и прижавшись к нему, попытался отбить его у медицинских работников. Но в конечном итоге силы оказались не равны и работники спасательной организации увезли мужчину в больницу.

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