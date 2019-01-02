В Индонезии число погибших из-за оползней возросло до 15 человек

Число жертв оползней, сошедших в понедельник на западе Индонезии, возросло до 15 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

Согласно данным от 1 января, число погибших возросло до 15 человек. Еще 20 человек числятся пропавшими без вести, трое пострадали.

Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается, однако сильные дожди и перебои с электричеством сказываются на работе спасателей.

Оползни сошли в индонезийской провинции Западная Ява в понедельник. Под завалами оказались 34 дома. По словам представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, оползни были вызваны сильными ливнями.

