Им теперь придется платить за пакеты в магазине

Полиэтиленовые пакеты в турецких магазинах стали платными. Об этом сообщает Trend со ссылкой на "Resmi Gazete", передает Day.Az.

Сообщается, что тоимость одного полиэтиленового пакета составит 25 куруш (0,25 лир или 0,08 AZN). Данный закон вступит в силу с первого января 2019 года.

Магазины, которые будут выдавать покупателем полиэтиленовые пакеты бесплатно, будут оштрафованы на сумму десять лир.

В связи с этим на днях в сети даже распространилось видео, на котором видно, как человек, купивший продукты в магазине, вынужден был их сложить в куртку.

Отметим, что закон в связи с полиэтиленовыми пакетами был принят в Турции в целях охраны окружающей среды.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook