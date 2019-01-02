Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до 16 человек

Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске еще два тела. Об этом, как передает Day.Az, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

Он уточнил, что обе погибших - женщины.

Таким образом, число жертв трагедии выросло до 16 человек. Ранее сообщалось о 14 погибших, среди которых один ребенок.

Еще шесть человек пострадали. Пятеро из них остаются в городских больницах, шестого - одиннадцатимесячного ребенка, которого вытащили из-под завалов накануне днем, эвакуировали в Москву, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 5:00 по бакинскому времени 31 декабря. После взрыва разрушен один из подъездов.

Всего в зоне обрушения жили 120 человек. Судьба 25 пока остается неизвестной.

На месте происшествия продолжается разбор завалов.

