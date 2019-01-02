Армянский военнослужащий погиб в ужасном ДТП

Авария с летальным исходом произошла в Армении поздно вечером 1 января на трассе Иджеван-Ноемберян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба МЧС республики, на 13-ом километре трассы Иджеван-Ноемберян столкнулись автомобили Mercedes и ВАЗ-2106. Прибывшие к месту инцидента спасатели доставили водителя "шестерки", 35-летнего Г.Ч. в больницу Иджевана, где он скончался. Отмечается, что погибший служил в рядах ВС контрактником.