На Филиппинах число погибших из-за ливней и оползней возросло до 85 человек

Число погибших на Филиппинах в результате сильных дождей и оползней, вызванных тропической депрессией "Усман", увеличилось до 85 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Manila Times, ссылаясь на доклад чиновников, занимающихся вопросами стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 75 погибших.

По данным издания, еще 16 человек остаются пропавшими без вести. Отмечается, что 69 человек погибли в Бикольском регионе, 13 - в регионе Восточные Висайи, еще трое - в других регионах страны.

Всего более 45 тысяч семей оказались затронуты стихией.