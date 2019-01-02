Крупнейшие торговые центры Магнитогорска закрыты в связи с трауром

Два крупнейших торговых центра Магнитогорска - "Гостиный двор" и "Континент" - закрыты в среду в связи с трауром, который объявлен в Челябинской области 2 января после взрыва газа в жилом доме, в результате которого погибли 16 человек. Об этом, как передает Day.Az, сообщили ТАСС представители указанных торговых центров.

"Мы закрыты в связи с трауром, скорбим вместе со всеми", - сказали в ТЦ "Гостиный двор".

В торговом центре "Континент" также уточнили, что приняли решение о закрытии в связи с трауром в регионе.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли 16 человек. Десятки людей были эвакуированы из пострадавшего и соседних подъездов. Как сообщалось ранее, Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего.