Число погибших в результате ЧП в Магнитогорске возросло до 18

2 января 2019 13:49

Число погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске возросло до 18 человек. Об этом, как передает Day.Az, ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Из-под завалов извлечено тело мужчины. Подтверждаем 18 погибших", - сказал представитель МЧС.

Ранее сообщалось об обнаружении тела девочки в возрасте около трех лет. Таким образом, в числе погибших двое детей.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома. Следственный комитет РФ рассматривает взрыв бытового газа в качестве приоритетной версии произошедшего. На данный момент остается неизвестной судьба 23 жильцов дома.

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