Под завалами дома в Магнитогорске могут оставаться пять детей

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что на данный момент остается неизвестной судьба пятерых детей, проживавших в обрушившемся подъезде дома в Магнитогорске, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Она также подтвердила данные о втором погибшем ребенке.

"Сейчас есть информация, что в отношении пяти детей пока нет понимания - где они и что с ними, не поступало заявлений об их розыске или пропаже... и также они не были обнаружены", - сказала Кузнецова.

Взрыв газа в подъезде многоэтажного дома в Магнитогорске произошел в 6.00 31 декабря. По последним данным, спасатели извлекли тела 18 погибших, в их числе двое детей. В зоне обрушения проживали 120 человек, на данный момент судьба 23 жильцов дома остается неизвестной.