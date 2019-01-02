Во французском Руане разогнали акцию "желтых жилетов"

Правоохранительные органы в среду разогнали около 40 участников движения "желтых жилетов", которые устроили акцию у нефтебазы неподалеку от французского города Руан, сообщает радиостанция France Bleu со ссылкой на директора кабинета префекта департамента Приморская Сена Бенуа Лемэр, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Участники движения протестовали с ночи, блокируя грузовики. Лемэр в своем заявлении отметил, что разводить огонь перед нефтебазой - крайне опасно.

"Это безответственные действия, особенно в этом случае... Если блокада мешает общественному порядку и безопасности, силы правопорядка вмешиваются", - заявил директор кабинета префекта.

Акции протеста "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. На протесты во Франции также выходили студенты и лицеисты.