В Испании пассажирский поезд врезался в столб, есть раненые

2 января 2019 16:36

В испанском автономном сообществе Каталония в результате столкновения пассажирского поезда со столбом пострадали четыре человека. Об этом пишет El Periodico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что инцидент произошел на железнодорожной станции Сант-Адриа.

Уточняется, что пострадали три пассажира, а также водитель.

В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия.

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