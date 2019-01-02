В Испании пассажирский поезд врезался в столб, есть раненые
2 января 2019 16:36 192
В испанском автономном сообществе Каталония в результате столкновения пассажирского поезда со столбом пострадали четыре человека. Об этом пишет El Periodico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сообщается, что инцидент произошел на железнодорожной станции Сант-Адриа.
Уточняется, что пострадали три пассажира, а также водитель.
В настоящее время специалисты устанавливают причины происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!