Железнодорожная авария в Дании, есть жертвы

Жертвами железнодорожной аварии в Дании стали шесть человек, еще 16 пострадали, сообщает полиция датского острова Фюн, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла на мосту, соединяющем Фюн и остров Зеландия через пролив Большой Бельт. По данным полиции, причиной ЧП стало резкое торможение проходившего по мосту состава.

По данным телерадиокомпании DR, авария произошла после того, как с грузового поезда снесло часть крыши и она угодила в шедший навстречу пассажирский состав, машинист которого был вынужден сильно затормозить. Всего в нем находился 131 пассажир.

В пресс-службе железнодорожной компании DSB уточнили, что авария произошла в 7:30. Полиция не исключает, что ЧП могло произойти и из-за сорвавшегося груза.

Движение по мосту перекрывали на время, но затем снова восстановили в одну сторону.

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен и его шведский коллега Стефан Лёвен выразили соболезнования в связи с аварией.