Свыше 300 тыс. автовладельцев Германии присоединились к иску против Volkswagen

Свыше 300 тыс. автовладельцев в Германии присоединились к коллективному иску против концерна Volkswagen в связи с "дизельным скандалом". Об этом сообщил в среду представитель Федерального ведомства юстиции Томас Оттерсбах, передает агентство Reuters.

По состоянию на 28 декабря 2018 года к иску присоединились 294 тыс. автовладельцев. В последующие три дня число людей, внесенных в список, который создан в ведомстве, превысило 300 тыс.

Федеральный союз обществ защиты потребителей (VZBV) совместно с Общегерманским автомобильным клубом 1 ноября 2018 года подал соответствующую жалобу против Volkswagen. Истцы хотят доказать, что концерн "посредством манипуляций с программным обеспечением намеренно вредил покупателям". К коллективной жалобе могут присоединиться все, кто с ноября 2008 года приобрел подлежавшие отзыву дизельные автомобили марок Volkswagen, Audi, Skoda или Seat с моторами типа EA189. Иск, который изложен на более чем 200 страницах, направлен в Высший земельный суд в Брауншвейге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Это первая в Германии коллективная жалоба против Volkswagen, которая связана с "дизельным скандалом". В сентябре 2015 года концерн признался в манипуляциях с показателями выхлопов. Как выяснилось, его автомобили были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах.

Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.