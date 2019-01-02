Более 30 машин столкнулись в Техасе из-за густого тумана

Густой туман в первые часы после наступления Нового года стал причиной массовой аварии на шоссе в Техасе, в результате которой столкнулись 32 автомобиля, сообщает KTXS. Камера регистратора запечатлела ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Описанные события произошли на шоссе SH 130 под Остином. По словам водителя Адама Райта, видимость не превышала полутора метров, и ему сильно повезло, когда он заранее заметил столкнувшиеся перед ним пять автомобилей. Мужчина сдал влево и остановился, а спустя несколько секунд фура протаранила притормозившие позади легковушки.

Райт, резервист Национальной гвардии, обежал все машины и заставил людей покинуть салоны и отойти в сторону. Двум девочкам потребовалась помощь, поскольку они оказались заблокированы внутри.

Всего на этом отрезке дороги столкнулись 32 машины, участниками ДТП стали более 55 человек, некоторые из них были доставлены в больницу, но серьезных травм удалось избежать.