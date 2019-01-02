Умер известный российский рокер

2 января 2019 23:02

Музыкант Крис Кельми скончался в Подмосковье 1 января, сообщили РИА Новости в Наро-фоминском морге.
Отмечается, что причины смерти артиста определит экспертиза.

Музыкант умер на 64-м году жизни.

Как рассказал РЕН ТВ директор певца Евгений Суслов, состояние здоровья Кельми долгое время вызывало подозрения.
Крис Кельми (Анатольий Арьевич Кельми) - известный советский и российский певец и музыкант. Его авторству принадлежат такие песни как "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси". Он также написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах". Кельми был создателем групп "Високосный год" и "Рок-Ателье", а также участником группы "Автограф".
 

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