Трамп заявил, что фактически уволил главу Пентагона

2 января 2019 23:53

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что по сути уволил главу Пентагона Джеймса Мэттиса в прошлом году. 

Как передает ТАСС, c такими словами он выступил во время заседания своего кабинета в Белом доме. Слова президента США передают журналисты из пресс-пула Белого дома.

Трамп отметил, что "по сути уволил" Мэттиса с поста министра обороны.

Ранее Мэттис в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.

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