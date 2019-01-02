Трамп заявил, что фактически уволил главу Пентагона
2 января 2019 23:53 103
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что по сути уволил главу Пентагона Джеймса Мэттиса в прошлом году.
Как передает ТАСС, c такими словами он выступил во время заседания своего кабинета в Белом доме. Слова президента США передают журналисты из пресс-пула Белого дома.
Трамп отметил, что "по сути уволил" Мэттиса с поста министра обороны.
Ранее Мэттис в своем прошении об отставке сообщил, что принял решение покинуть должность из-за расхождения во взглядах с президентом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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