США сокращают свое военное присутствие в Афганистане

Соединенные Штаты намерены вдвое сократить свое военное присутствие в Афганистане, однако оставят там ударные группы войск специального назначения для проведения рейдов против боевиков радикального движения "Талибан". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду портал Military.com.

Источник отказался оглашать какие-либо детали по поводу вывода войск, однако отметил, что командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер планирует отправить на родину 7 тыс. военнослужащих из в настоящее время дислоцированных там 14 тыс. Это планируется сделать в течение следующих 8 - 12 месяцев. Вместе с тем этот источник отметил, что войска специального назначения продолжат наносить удары по вражеским позициям. "У нас останется ударная группа в стране", - подтвердил он.

В конце декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тыс. американских военных. Тем не менее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки позднее сообщил, что глава государства не отдавал соответствующий приказ Пентагону и не принимал такого решения.

По официальным данным, в настоящее время в Афганистане находятся порядка 14 тыс. американских военнослужащих, которые помимо участия в операциях против талибов занимаются подготовкой афганских ВС, чтобы те в перспективе могли сами бороться с террористами. Кроме того, в стране дислоцированы 16 тыс. военнослужащих из 30 стран - членов НАТО, но они не участвуют в операциях, а выступают в роли военных советников.