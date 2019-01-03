Подросток погиб, попытавшись сделать селфи около водопада - ВИДЕО

3 января 2019 09:35

Очевидцы сняли на видео трагедию, произошедшую 30 декабря - в последнее воскресенье уходящего года в штате Орисса на востоке Индии, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Как сообщает издание Hindustan Times, молодой человек попытался сделать селфи, стоя на камнях около водопада, однако не удержался и рухнул в воду.

У него не получилось выбраться на берег, а люди, оказавшиеся поблизости, не успели своевременно оказать помощь погибающему.

В итоге подросток утонул, на поиски его тела направлены сотрудники спасательной службы.

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Selfi çəkən gəncin FACİƏLİ ÖLÜMÜ

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