Подросток погиб, попытавшись сделать селфи около водопада - ВИДЕО
3 января 2019 09:35 42
Очевидцы сняли на видео трагедию, произошедшую 30 декабря - в последнее воскресенье уходящего года в штате Орисса на востоке Индии, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Как сообщает издание Hindustan Times, молодой человек попытался сделать селфи, стоя на камнях около водопада, однако не удержался и рухнул в воду.
У него не получилось выбраться на берег, а люди, оказавшиеся поблизости, не успели своевременно оказать помощь погибающему.
В итоге подросток утонул, на поиски его тела направлены сотрудники спасательной службы.
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