Самую большую рыбу в мире удалось снять на камеры - ВИДЕО

3 января 2019 10:17

Рыбаки из американского штата Флорида смогли запечатлеть на видео самую большую рыбу в мире. Она проплывала возле их лодки, сообщает Fox4now.

Китовая акула, длина которой около шести метров, на протяжении некоторого времени дрейфовала вокруг рыбацкого судна, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Отмечается, что данный вид рыб является самым крупным в мире. Однако не представляет серьезной опасности и питается в основном планктонами.

Местный рыбак назвал возможность увидеть китовую акулу редкой возможностью.

"За 31 год я видел их только три раза у нашего побережья", - сказал он.

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Рыбакам удалось снять на видео самую крупную рыбу в мире

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