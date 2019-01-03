Турция разрабатывает 10 принципиально новых проектов оборонной промышленности
В Турции будут разработаны десять новых проектов в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на Секретариат оборонной промышленности Турции, передает Day.Az.
Согласно информации, на это выделены 300 миллионов лир.
Как отмечается, все новые проекты оборонной промышленности будут разработаны в рамках плана правительства "Цель 2023".
Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Турция усилит оборонную промышленность и станет мировым лидером в производстве продукции оборонного назначения.
"Поручаю всем силовым структурам не импортировать продукцию оборонной промышленности. Турция способна обеспечить себя соответствующей продукцией", - сказал Эрдоган.
Президент Турции заявил, что в ближайшее время в стране начнется серийное производство отечественного танка ALTAY.
"Турция вынуждена усиливать свою оборонную промышленность", - сказал Эрдоган.
Отметим, что в течение 11 месяцев 2018 года экспорт продукции оборонной промышленности Турции вырос на 16,05 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 1,782 миллиарда долларов.
В январе-ноябре 2018 года в Оман было экспортировано продукции турецкой оборонной промышленности на 150,5 миллиона долларов, в Нидерланды - на 72,3 миллиона долларов, в Индию - на 71,6 миллиона долларов
Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.
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