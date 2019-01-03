Обнародованы первые фото обратной стороны Луны - ВИДЕО - ФОТО

3 января 2019 10:36

Китайский аппарат "Чанъэ-4" прислал на Землю первые фотографии обратной стороны Луны. Они были опубликованы на странице XHscitech в Twitter.

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4 впервые в истории человечества совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны. Он вылетел с космодрома Сичан провинции Сычуань 8 декабря. Его посадка на невидимую с Земли лунную поверхность состоялась в 05:26 по мск 3 января, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, его связь с Землей осуществляется с помощью спутник-ретранслятора "Цюэцяо".

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Впервые в истории совершена посадка на обратной стороне Луны

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