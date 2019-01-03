Девушка разбилась о столб во время катания на «ватрушке» - ВИДЕО

В Татарстане девушка разбилась во время катания на тюбинге. По словам очевидцев, она осталась жива, отделавшись переломами, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел 1 января в городе Альметьевск.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как девушка на тюбинге на полном ходу влетает в столб и остается лежать на снегу, пока к ней на помощь бегут оказавшиеся рядом люди.

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