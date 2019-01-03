Жуткое ДТП в Ереване, пострадали дети

3 января 2019 11:50

Вечером, около 21:00, 2 января в Ереване произошло крупное ДТП: автомобиль марки BMW съехал с проезжей части и врезался в автобусную остановку, перевернув павильон. Как передает Day.Az, об этом армянские СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

Выехавшие по месту вызова в район Нарекаци спасатели выяснили, что вследствие аварии пострадали стоявшие на остановке граждане: А.М. (1982 г.р.), В.А. (1985 г.р.), Л.А. (2007 г.р.) и В.А. (2010 г.р.) были госпитализированы. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести.

Личность водителя пока не установлена.

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