Николай Дроздов прокомментировал свою госпитализацию

Телеведущий Николай Дроздов рассказал о своей госпитализации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, у него сломано ребро.

"Ничего страшного, скоро заживет. Завтра (3 января. - "Газета.Ru") уже уеду из больницы, здесь только для анализов", - сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что получил травмы не в первый раз.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook