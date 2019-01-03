Николай Дроздов прокомментировал свою госпитализацию

3 января 2019 11:54

Телеведущий Николай Дроздов рассказал о своей госпитализации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, у него сломано ребро.

"Ничего страшного, скоро заживет. Завтра (3 января. - "Газета.Ru") уже уеду из больницы, здесь только для анализов", - сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что получил травмы не в первый раз.

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