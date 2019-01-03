Пациенту с опухолью мозга разрешили молиться прямо во время операции - ВИДЕО

Житель Индии читал вслух молитвы во время операции по удалению опухоли мозга. Об этом сообщает The Daily Mail.

Хоулсмал Джангир (Hulasmal Jangir) из города Биканер отказывался от операции на мозге, поскольку боялся навсегда лишиться возможности говорить. Врачи из больницы в Джайпуре согласились оперировать мужчину в сознании, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

На протяжении всей операции индиец читал молитву Хануман-чалиса. В нее входят 40 стихов, и читают их в моменты, когда необходимо обрести мужество.

В случае Джангира опухоль находилась в опасной близости к той части мозга, которая отвечает за речь, поэтому даже малейшая ошибка могла лишить его возможности разговаривать. Операция прошла успешно. Через 72 часа пациент был выписан из больницы и вернулся к обычной жизни.

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