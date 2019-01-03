Спасатели извлекли из-под завалов тело 38-го погибшего в Магнитогорске

3 января 2019 12:16

Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, передает Day.Az.

На данный момент общее число жертв трагедии составляет 38 человек.

"Извлечено тело погибшей женщины, общее число жертв составило 38 человек", - отметили в МЧС.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. Взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Место инцидента в этот же день посетил президент России Владимир Путин.

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