Спасатели извлекли из-под завалов тело 38-го погибшего в Магнитогорске
3 января 2019 12:16 68
Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, передает Day.Az.
На данный момент общее число жертв трагедии составляет 38 человек.
"Извлечено тело погибшей женщины, общее число жертв составило 38 человек", - отметили в МЧС.
Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. Взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Место инцидента в этот же день посетил президент России Владимир Путин.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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