Спасатели извлекли из-под завалов тело 38-го погибшего в Магнитогорске

Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов частично обрушившегося дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России, передает Day.Az.

На данный момент общее число жертв трагедии составляет 38 человек.

"Извлечено тело погибшей женщины, общее число жертв составило 38 человек", - отметили в МЧС.

Трагедия в Магнитогорске произошла утром 31 декабря. Взрыв газа обрушил один из подъездов панельного 10-этажного жилого дома. Место инцидента в этот же день посетил президент России Владимир Путин.