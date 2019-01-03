В заваленном песком гараже нашли винтажные машины на миллион долларов - ВИДЕО

Глава аукционного дома Artcurial Motorcars нашел в заваленном мешками с песком гараже три винтажных Bugatti и один Citroen. Предварительная стоимость автомобилей, к которым никто не прикасался с 50-х годов, составляет около миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на motor.ru.

В гараже удалось найти Bugatti 57 Graber Cabriolet, Bugatti 49 Gangloff, Bugatti 40 и Citroen 5HP Trefle. Машины принадлежали бельгийскому скульптору, который хранил их ради изучения - вождение его не интересовало. При этом все автомобили сохранились в прекрасном состоянии.

По данным Artcurial, за 57 Graber Cabriolet можно будет выручить до 600 тысяч евро. И это будет самый дорогой экземпляр. Автомобили выставят на торги Rétromobile, которые пройдут 8 февраля следующего года в Париже.

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