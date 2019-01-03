Меган Маркл готовит особенный подарок Кейт Миддлтон

Супруга принца Гарри Меган Маркл готовит ко дню рождения супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон особенный подарок. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эта новость появилась на фоне слухов о разладе в королевской семье.

Как отмечается, на следующей неделе герцогиня Кембриджская отпразднует свое 37-летие. Издание подчеркивает, что в прошлом году Маркл подарила Миддлтон трогательный подарок - дневник для записи своих чувств и мыслей. Подчеркивается, что он был оценен по достоинству.

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