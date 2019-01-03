В Греции возмутились прогулкой по Афинам отпущенного из тюрьмы террориста

Прогулки по центру Афин главаря и главного палача террористической организации "17 ноября" Димитриса Куфонтинаса, получившего на Новый год отпуск из тюрьмы, возмутили греков. Об этом сообщают греческие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Куфонтинас (в другой транскрипции "Куфодинас" - ред.) был арестован в 2002 году и осужден на 11 пожизненных сроков, он получил уже шестой отпуск из тюрьмы с 2017 года, на этот раз на шесть дней. "Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975-2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек.

"Прохожие застывали, когда неожиданно видели перед собой Куфонтинаса в центре Афин", - пишет издание iEfimerida.

Террорист с сыном и несколькими приятелями гулял по городу недалёко от тех мест, где убивал своих жертв, отмечают СМИ. "Сегодня во время прогулки во второй половине дня в холодных Афинах у меня была внезапная встреча с Куфонтинасом. При виде его я замер, а через несколько секунд передо мной прошли лица людей, кого я мог вспомнить из тех, кого лишил жизни он и члены "17 ноября", - приводит издание слова одного из горожан.

Издание Newsit называет прогулку "скандалом". "Никто не мог представить после 2002 года, когда Куфонтинас сдался властям, что увидит его гуляющим по местам, где он забирал человеческие жизни. Возможно, нас не должен удивлять этот шаг, поскольку речь идет о человеке, который извинился только за смерть Таноса Аксарляна",- пишет издание.

Двадцатилетний студент Аксарлян случайно погиб в июле 1992 года от взрыва ракеты, выпущенной террористами в министра финансов Янниса Палеокрассаса. Министр, находившийся в бронированном автомобиле с женой, дочерью и водителем, не пострадал.

Телеканал Skai сообщает о буре возмущения. "Родственники жертв "17 ноября" не могут поверить, что человек, убивший их близких, сейчас свободен, наслаждается небольшими радостями жизни, которых он, не колеблясь, лишил как жертв, так и их семей", - говорится в репортаже.

"Что я могу сказать, когда мы оставляем террористов на свободе и смотрим на серийного убийцу? У серийного убийцы почему-то есть сторонники. Я не могу объяснить это вообще", - сказал Антонис Ператикос, брат судовладельца Костаса Ператикоса, который был убит 28 мая 1997 года террористической организацией.

Издание Pronews советует тем, кто увидит "околачивающегося" рядом террориста, пересесть немного подальше. "Вдруг у него с собой бомба и вас достанут осколки", - пишет издание.

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