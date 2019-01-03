В Армении сын пытался надругаться над матерью?

3 января 2019 16:15

В одной из областей Армении зарегистрировано беспрецедентное ЧП.

Как сообщает Shamshyan.com, в полицейский отдел обратилась 52-летняя Марине В. Со слов женщины, ее 34-летний сын пытался ее изнасиловать, передает Day.Az.

Мать рассказала полицейским, что сын избил ее. Мужчина приглашен в полицейский отдел. Для выяснения степени опьянения назначена экспертиза.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az