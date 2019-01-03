В Армении сын пытался надругаться над матерью?

В одной из областей Армении зарегистрировано беспрецедентное ЧП.

Как сообщает Shamshyan.com, в полицейский отдел обратилась 52-летняя Марине В. Со слов женщины, ее 34-летний сын пытался ее изнасиловать, передает Day.Az.

Мать рассказала полицейским, что сын избил ее. Мужчина приглашен в полицейский отдел. Для выяснения степени опьянения назначена экспертиза.