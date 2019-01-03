В Армении сын пытался надругаться над матерью?
3 января 2019 16:15 375
В одной из областей Армении зарегистрировано беспрецедентное ЧП.
Как сообщает Shamshyan.com, в полицейский отдел обратилась 52-летняя Марине В. Со слов женщины, ее 34-летний сын пытался ее изнасиловать, передает Day.Az.
Мать рассказала полицейским, что сын избил ее. Мужчина приглашен в полицейский отдел. Для выяснения степени опьянения назначена экспертиза.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:49 236