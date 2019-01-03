Автопилот электромобиля Tesla спас водителя от аварии - ВИДЕО

Во время критической ситуации на дороге автоматический помощник успел активировать тормоза, прежде чем человек понял, что ему грозит столкновение, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Водитель из США смог избежать страшной дорожной аварии благодаря автопилоту Tesla. Во время критической ситуации на дороге автоматический помощник успел активировать тормоза, прежде чем человек понял, что ему грозит столкновение.

Об удивительном спасении благодаря машинному автопилоту водитель из Атланты Джордж Андерсон рассказал изданию Electrek. По словам мужчины, в конце декабря он ехал на электрокаре Tesla по одной из трасс штата Джорджия, когда что-то пошло не так.

Следуя дорожным указателям, Tesla автоматически сменила полосу, однако в этот момент в машину, ехавшую впереди Джорджа, врезался другой автомобиль. На месте американца любой бы решил, что столкновения не миновать.

Тем не менее в ролике, снятом на видеорегистратор и разошедшемся по социальным сетям, отлично видно, что умная Tesla успела затормозить ещё до того, как мужчина осознал происходящее.

Впоследствии водитель отметил, что не принимал никакого участия в собственном спасении. По мнению Джорджа, в критический момент сработал радар, который встроен в машину и способен находить аварии в радиусе нескольких метров.

"Tesla обнаружила автомобильную аварию и автоматически применила торможение, чтобы избежать столкновения", - объяснил мужчина.

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