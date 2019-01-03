Леопард на лету поймал антилопу - ВИДЕО

Марио Пол, совершая путешествие по природному заповеднику Крюгера, стал свидетелем охоты леопарда, подкравшегося к пасущимся возле берега реки антилопам, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Турист запечатлел молниеносную атаку дикого хищника на парнокопытных обитателей парка. Одной антилопе не повезло и она попыталась перепрыгнуть через леопарда, но кровожадный охотник прямо на лету поймал свою жертву и не оставил ей никаких шансов на спасение.

Тем временем антилопа не смогла перепрыгнуть через гепарда в национальном парке Пиланесберг в ЮАР

"Ранее в тот же день я получил информацию о леопарде, который спал у скал в Биямити Вейр, в национальном парке Крюгера. Поскольку было еще прохладно, я решил пойти туда, когда воздух прогреется.

Леопард не просто спал там, он ждал возможности начать охоту, когда животные придут на водопой.

По прибытии я заметил, что дикой кошки не было на скале, где она спала, однако я заметил, что все жирафы были напуганы чем-то.

Я поехал на возвышенность, где я мог видеть, что происходит и именно тогда я заметил леопарда на краю берега реки. Он наблюдал за импалами, пасущимися на берегу.

Я остановил свой автомобиль на месте, где я мог видеть все происходящее и стал ждать.

Вскоре леопард начал охоту и, ловко используя берег реки и кусты, незаметно приблизился к антилопам, а затем в воздухе поймал одну из них.

После убийства, он перетащил тушу более чем на 300 метров к большому дереву, где в тени устроил трапезу.

Это был удивительный опыт, чтобы наблюдать охоту леопарда от начала до конца и запечатлеть ее на видеокамеру было просто невероятно", - написал автор видеоролика.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

