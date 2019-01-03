Яхта с россиянами перевернулась у пляжа в Дубае - ВИДЕО
3 января 2019 17:37 300
В Дубае туристическая яхта с российскими туристами перевернулась недалеко от берега. Инцидент произошел в районе очень престижного пляжа Dubai Marina beach.
По предварительным данным, на борту яхты находились 8 человек, среди которых было пятеро россиян, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Туристы не стали дожидаться помощи спасателей и самостоятельно покинули борт. Как сообщает "Российская газета", никто из них не пострадал.
Известно, что стоимость яхты оценивается в 1,5 млн долларов.
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