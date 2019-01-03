В Испании настоятель отказался предоставить доступ к останкам Франко

Настоятель аббатства в Долине Павших, где захоронен Франсиско Франко, отказался предоставить представителям правительства доступ в базилику для эксгумации останков диктатора Испании. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, пишет газета Pais.

В августе испанское правительство приняло Королевский декрет о внесении изменений в Закон об исторической памяти от 2007 года. В новой редакции 16-й статьи говорится, что в Долине Павших "могут покоиться только останки людей, погибших в результате испанской Гражданской войны". Франко умер через много лет после окончания войны (1936-1939) - в 1975 году. В ноябре Совет министров принял документ о продолжении процедуры эксгумации Франко на основании новой редакции закона.



Как сообщает издание, еще в первой половине декабря министр юстиции Долорес Дельгадо направила в бенедиктинское аббатство в Долине павших запрос, в котором признавалось, что для эксгумации Франко необходим доступ в базилику, что в свою очередь требует разрешения со стороны церковных властей.

Настоятель аббатства Сантьяго Кантера отказался предоставить такое разрешение, сославшись на позицию семьи Франко. Он также указал, что дело о возможности эксгумации все еще рассматривается в Верховном суде.

Власти в Мадриде отмечают, что такой ответ не стал для них неожиданным, учитывая "идеологический бэкграунд" Кантеры, который до вступления в орден бенедиктинцев баллотировался в парламент от крайне правой партии "Независимая испанская фаланга". В правительстве уверены, что отказ настоятеля не повлияет на планы перенести прах диктатора из мемориального комплекса.



"Обструкционистская позиция настоятеля Сантьяго Кантеры не помешает развитию процесса, но, очевидно, заставит общественное мнение прийти к выводу, что испанская церковь поддерживает отказ этого бывшего фалангисткого кандидата", - говорится в заявлении.

Родственники Франко оспаривают решение правительства, называя его неконституционным. Они все же готовы перенести останки в крипту собора Альмудена в Мадриде, где покоятся дочь и зять диктатора. Однако против этого места захоронения категорически возражает правительство.

Монументальный комплекс Долина павших, расположенный в 60 километрах от Мадрида, строился с 1940 по 1958 год по приказу самого Франко как памятник погибшим в Гражданской войне в 1936-1939 годах. При создании Долины использовался труд пленных республиканцев, многие из которых умерли при строительных работах. Там захоронены 34 тысячи человек - как республиканцы, так и франкисты.

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