Boeing 767 вынужденно сел в Красноярске

Самолет Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly совершил вынужденную посадку в красноярском аэропорту. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает ТАСС.

По словам помощника западносибирского транспортного прокурора, во время полета из Благовещенска в Москву воздушное судно было вынуждено приземлиться после того, как сработал датчик обледенения клапана двигателя.

"У нас в аэропорту вынужденно сел Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly...посадка была по техническим причинам", - рассказали в аэропорту.

Уточняется, что позднее воздушное судно вылетело в Москву.