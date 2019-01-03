В преддверии Brexit британцы активно получают ирландские паспорта

Количество британцев, в 2018 году обратившихся с просьбой о выдаче ирландских паспортов, выросло на 22% по сравнению с прошлыми годами. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщил МИД Ирландии.

Почти 100 тыс. британцев в 2018 году подали прошения о выдаче им паспортов граждан Ирландии. В 2017 году поступило более 81 тыс. заявок на паспорта, в 2015 году - 46 тыс., говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные соратники британского премьера Терезы Мэй в Консервативной партии за ее спиной ведут подготовку второго референдума по Brexit. Обсуждается возможность предложить избирателям выбор между соглашением Мэй и Brexit без соглашения, а также вопрос об отказе выхода из ЕС.

Напомним, ранее Тереза Мэй сообщила дату голосования по сделке с ЕС о выходе Великобритании.

В то же время в самой Еврокомиссия уже разработали план экстренных действий в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза без соглашения с Брюсселем.