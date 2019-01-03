Michael Kors купил Versace более чем за два миллиарда долларов

Американская компания Michael Kors Holdings Ltd в последний день ушедшего года купила модный Дом Versace и уже даже успела переименовать компанию в Capri Holdings Limited.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, за счет покупки Versace предполагается увеличить прибыль компании до восьми миллиардов долларов, а заодно и усилить влияние бренда в Азии. В ближайшие планы также входит открытие новых магазинов, развитие производства обуви и аксессуаров.

"Бренд Versace уже давно признан одним из ведущих в мире Домов моды класса люкс и является синонимом итальянского гламура и стиля. Мы рады, что он теперь является частью семейства брендов Capri Holdings", - отметил главный исполнительный директор Джон Айдол.

Для тех, кто обеспокоен будущим Донателлы Версаче - она не покинет руководящую должность в Versace. А все прочие члены итальянской семьи получат свою немалую долю в новом Capri Holdings Limited.