В Индии десять человек утонули в результате опрокидывания лодки

Десять человек, включая восемь детей, погибли после того, как перегруженная лодка перевернулась в среду вечером на реке Маханди в Индии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает издание Hindu.

По данным газеты, на борту лодки, рассчитанной на 20 мест, было около 55 человек, которые возвращались с острова Хукитола - популярного места для пикников.

Лодка перевернулась после того, как три женщины, сошедшие ранее с лодки, попытали забраться на нее с одной стороны.

На крики утопающих прибежали местные жители и помогли людям выбраться и позже вытащить тела погибших.

"Сотрудники лесного департамента, силы быстрого реагирования штата Одиша, полиция и местные жители провели спасательную операцию в среду и смогли вытащить тела девяти погибших", - заявил изданию представитель властей Дазарати Сатпати, находящийся на месте происшествия.

Сатпати также добавил, что тело шестилетней девочки, которая считается погибшей, будет извлечено в скором времени.

Главный министр штата Навин Патнаик выразил свои соболезнования и объявил, что ближайшим родственникам будет выделено около 6 тысяч долларов, а пострадавшим предоставлено бесплатное лечение.