США призвали Иран отказаться от планов новых ракетных запусков

США призывают власти Ирана отказаться от планов запуска в ближайшие месяцы трех ракет-носителей. Как говорится в заявлении госсекретаря Майкла Помпео, опубликованном в четверг, подобные запуски ставят под угрозу безопасность США и нарушают резолюцию 2231 СБ ООН. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Минобороны Ирана заявило о планах по запуску трех ракет-носителей в ближайшие месяцы. Это в очередной раз продемонстрирует несоблюдение Ираном резолюции 2231 СБ ООН, которая призывает власти Ирана не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными переносить ядерное оружие", - заявил госсекретарь. По его словам, дальность действия этих ракет может составить 10 тыс. километров, что ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Помпео также вновь назвал Иран международным спонсором терроризма и обвинил в дестабилизации ситуации в регионе. "Мы призываем власти [Ирана] отказаться от провокационных запусков и прекратить всю деятельность, связанную с баллистическими ракетами, чтобы избежать экономической и дипломатической изоляции", - подчеркнул он.

1 декабря Помпео заявил, что иранская сторона провела испытание баллистической ракеты средней дальности вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По инициативе Франции и Великобритании прошли консультации по этому вопросу. Члены Совета Безопасности ООН не пришли к единому мнению, являются ли недавние ракетные испытания Ирана нарушением резолюции Совбеза 2231, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке. Постпреды этих стран заявили, что считают ракетные запуски Ирана не прямым нарушением, а "несоответствием" резолюции.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран никогда не включал свою ракетную программу в повестку международных переговоров и не брал на себя обязательства по ее ограничению.