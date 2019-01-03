Трамп: США получают миллиарды долларов

Соединенные Штаты получают миллиарды долларов благодаря пошлинам, которые вашингтонская администрация ввела в прошлом году в отношении продукции из Китая и других стран. Об этом сообщил в четверг президент США Дональд Трамп в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Минфин США получает много миллиардов долларов благодаря пошлинам, которые мы взимаем с Китая и других стран, которые не обращались с нами справедливо", - написал глава государства.

Он также подчеркнул, что США "преуспевают в различных торговых переговорах, которые ведутся в настоящее время". "В определенный момент они должны завершиться!" - заключил президент.

В начале декабря Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. При этом глава президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал.

Трамп заявляет, что ему не нравится внешнеторговый дефицит в торговле с Китаем, достигающий, по его словам, $500 млрд. С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд. Трамп выражал намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, однако после его встречи с Си Цзиньпином действия администрации США на этом направлении были отложены.