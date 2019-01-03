"Шатдаун" в США: что нужно знать о проблемах с американским правительством

В США продолжается "шатдаун" - временная приостановка работы всех правительственных учреждений. Это не первая ситуация, и не последняя: правительство прекращает работу из-за того, что не удается согласовать бюджет на следующий год. Как правило, это происходит из-за спорных статей в госбюджете. Из-за чего в Америке произошел восемнадцатый по счету "шатдаун" - читайте в специальном материале, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Что такое "шатдаун"

"Шатдаун" совершенно не означает анархию: полиция и армия продолжают работать в обычном режиме, заключенные - сидеть по тюрьмам и получать свою картошку фри на завтрак. Но вот всем бюджетникам приходится туго. Пока президент не договорится с Конгрессом, им приходится уходить в неоплачиваемый отпуск или работать бесплатно.

По информации New York Times, в этом году 380 тысяч госслужащих могут быть временно отправлены в отпуск без каких-либо выплат, пока не будет достигнуто соглашение по бюджету. А более 420 тысяч работников будут вынуждены трудится все это время без оплаты труда. Среди тех федеральных ведомств, которые первыми попали под удар "шатдауна", с 22 декабря пришлось частично приостановить работу Госдепу, министерству внутренней безопасности, Минюсту и NASA. 2 декабря закрылись главные музеи США, относящиеся к комплексу Смитсоновского института, а также Национальный зоопарк Вашингтона.

В предпоследний раз "шатдаун" приключился при 44-м президенте США Бараке Обаме, продлился 16 дней и был вызван спорами о сроках начала финансирования реформы здравоохранения. Среди других примеров можно привести протест демократов против финансирования "контрас" в 1988 году - правых радикалов в Никарагуа, которые воевали с просоветскими сандинистами за счет американской помощи. В 1980 году, при Джимми Картере, Конгресс пытался повысить на 5% зарплаты высокопоставленным госслужащим за счет сокращения расходов на аборты - тогда "шатдаун" продолжался 11 дней.

В этот раз разногласия между Трампом с одной стороны, и демократами в Сенате возникли из-за строительства стены на границе с Мексикой и иммиграционной политики в целом.

Указ о строительстве стены на границе с Мексикой Трамп подписал еще 25 января 2017 года. 9-метровые заграждения обойдутся бюджету в 5,7 млрд - именно на такой сумме настаивает Трамп. Правительство согласно выделить немногим более одного миллиарда.

Зачем Америке стена на границе с Мексикой

Как известно, нынешний американский президент известен своим негативным отношением к неконтролируемой нелегальной миграции в США. Построить крепкую стену на границе с Мексикой - одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа, которое он не может не выполнить. Собственно говоря, стена существует и сейчас, но ее эффективность довольно невысокая.

Забор высотой от двух до трех метров на границе Мексики и США, призванный сдерживать нелегальных мигрантов, начали строить еще в 1993 году. Проблема в том, что стена на разных участках неоднородная. Например, наиболее укрепленная часть - в Калифорнии, на границе с Сан-Диего: здесь забор представляет собой двойные, а то и тройные барьеры, обвитые колючей проволокой. На берегах Тихого океана и Мексиканского залива, являющихся крайними точками сухопутной границы, стены могут простираться на значительное расстояние в воде.

Но в то же время на тех участках, где наименьший риск перехода границы участниками наркокартелей и контрабандистами, стена либо изначально была условной (например, это может быть проволочное заграждение между неравномерно вбитыми рельсами) и теперь медленно разрушается, либо не строилась вообще. В целом ограждения занимают примерно треть от границы: длина стены составляет 1078 км, а длины кордона с Мексикой - 3145 км.

"Мы должны владеть безопасностью границ, избавиться от лотерей, городов-убежищ и перейти к миграции, основанной на заслугах. Защищайте верховенство права и, конечно же, продолжайте быстрее строить стену!" - написал Трамп на своей странице в Twitter 31 июля 2018 года.

Под "лотереей" президент США подразумевает диверсификационную лотерею - программу розыгрыша виз, которые дают право на проживание в США. Их разыгрывается примерно 55 тыс. в год.

Самое любопытное, что строительство мощной, укрепленной стены не является таким уж и важным приоритетом. Начиная с 2010 года поток нелегальных мигрантов начал снижаться: согласно отчетам, на 60% по сравнению с 2005 годом. В марте 2017 года был зафиксирован исторический минимум: менее 17 тысяч нелегальных пересечений границы - самый низкий показатель с 2000 года. Между тем, Трамп уверен, что нелегальная миграция представляет собой серьезную проблему, а нелегальные мигранты из Мексики составляют серьезную конкуренцию американцам на рынке труда.

История противостояния

Это не единственный парадокс, связанный со стеной. Так, 27 января в Белом доме объяснили, откуда возьмут деньги на укрепление границы США с Мексикой: финансирование строительства стены будет осуществляться за счет налога на импорт товаров из самой Мексиси. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп намерен ввести 20-процентный налог на импорт товаров из сопредельной страны. Соответствующее предложение будет внесено в пакет налоговых инициатив, который глава государства направит в Конгресс.

"Политика США заключается в том, что мы облагаем налогами экспорт и позволяем иностранным товарам свободно попадать на территорию США. Это просто нелепо. Если мы поднимем налог до 20%, то сможем заработать около 10 млрд долларов в год и спокойно оплатим строительство стены", - заявил Спайсер журналистам.

Против инициативы Трампа резко выступили демократы. Что самое любопытное, в изначально антитрамповской нижней палате американского парламента проект приняли, но вот в Сенате, несмотря на преобладание однопартийцев Трампа из Республиканской партии, согласия достичь не удалось.

"В этом голосовании есть 47 голосов - за, 47 - против. Сенат разделился поровну. Решение зависит от Сената - такой сигнал посылают из нижней палаты парламента", - утверждает вице-президент США Майк Пенс.

В ответ Трамп пригрозил "закрыть" правительство США.

"Я буду горд закрыть правительство ради безопасности границ", - заявил Трамп 12 декабря во время выступления перед журналистами в Белом доме.

Сказано - сделано: Трамп уже не раз доказывал, что он шутить не привык и слов на ветер не бросает. Уже 17 декабря стало известно, что Белый дом готовится к приостановке работы правительства США из-за споров о границе. 22 декабря "шатдаун" вступил в силу. При этом Конгресс так и не смог проголосовать за новый бюджет ни 27 декабря, ни 31-го.

Тем временем демократы готовят альтернативный законопроект для вывода страны из "шатдауна", который вообще не предусматривает денег на стену. В частности, законодатели планируют внести два законопроекта относительно возобновления финансирования правительственных учреждений, закрытых в результате "шатдауна", и возвращении сотен тысяч людей к оплачиваемой работе. Демократы настроены принять эти законодательные акты в первый же день работы новой сессии Конгресса, которая состоится 3 декабря.

Вполне ожидаемо Трамп отклонил план Демократической партии по выходу бюджетного кризиса.

"Президент не подпишет это... Время собраться и найти общую основу для решения этой проблемы... Я не увидел желания демократов договориться сегодня",- заявил представитель республиканцев Кевин Маккарти.

Почему демократы настроены столь решительно "против"? По информации Reuters, строительство стены обойдется бюджету гораздо больше 5 млрд долларов - со ссылкой на материалы министерства внутренней безопасности называется сумма порядка 21 млрд долларов, другие источники указывают сумму втрое выше. При этом обслуживание самой стены может стоить порядка 150 млн долларов в год.