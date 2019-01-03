Британских граждан подготовят к "жесткому" Brexit

Правительство Великобритании усилит подготовку к выходу страны из Евросоюза без какого-либо соглашения, в том числе начнет публичную кампанию в СМИ и соцсетях с призывом к населению готовиться к "жесткому" Brexit. Об этом заявил в авторской статье, появившейся в четверг на страницах газеты Daily Express, британский министр по вопросам Brexit Стивен Баркли. В публикации приводится пересказ идей политика журналистами издания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно тексту статьи, министр анонсировал на следующей неделе начало на радио и в социальных сетях активной публичной кампании правительства, призывающее население к готовности к возможному резкому разрыву связей с Европейским союзом. По словам Баркли, это связано с тем, что угроза "жесткого" Brexit становится более ощутимой.

Среди перечисленных Баркли мер также предоставление министерством транспорта последней информации о планах действий по недопущению срыва авиационного сообщения, публикация нового руководства к действию со стороны Управления по контролю за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которое гарантировало бы сохранение существующих медицинских стандартов, а также обнародование новых рекомендаций МВД в отношении обязательного соответствия современным требованиям паспортов тех британцев, которые планируют поездки в континентальную Европу после 29 марта, когда страна формально покинет Евросоюз.

Непосредственным поводом для принятия этих мер послужила создавшаяся политическая ситуация в стране, когда у правительства нет никаких гарантий, что Палата общин одобрит соглашение об условиях Brexit, достигнутое премьер-министром Терезой Мэй по итогам переговоров с Брюсселем. Перспектива же отклонения этой сделки, по мнению Баркли, существенно повысит вероятность "жесткого Brexit" со всеми его негативными последствиями.

"Как только мы вернемся в парламент, депутаты должны будут рассмотреть альтернативу [выходу из ЕС без соглашения]", - сообщил министр, напомнив о завершении 7 января паузы в работе Палаты общин. - Мои коллеги в парламенте должны прежде всего руководствоваться национальными интересами и проголосовать за это соглашение, чтобы мы могли продолжить заниматься реализацией Brexit и строительством процветающего будущего вне Евросоюза в качестве страны, открытой внешнему миру и ориентированной на глобальную торговлю"

По словам Баркли, расхождения во мнениях среди парламентариев в отношении соглашения, достигнутого Терезой Мэй, обусловлены тем, что заключенная сделка "не является идеальной". "Но это единственная реально осуществимая сделка, которая реализует демократический выбор британского народа. И это лучший способ избежать выхода [из ЕС] без сделки", - пояснил Баркли.

Тем временем в среде евроскептиков все чаще раздаются призывы к премьеру отложить парламентское голосование по заключенной с Брюсселем сделке и сконцентрировать усилия правительства на гораздо более тщательной подготовке страны к выходу из ЕС без соглашения. В частности, в последнем номере газеты The Daily Telegraph подобную мысль озвучил экс-министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Однако такой вариант неприемлем для сторонников евроинтеграции, рассчитывающих в худшем случае на "мягкий" выход из сообщества по сценарию Мэй, а в лучшем - на проведение повторного референдума о дальнейшем членстве страны в ЕС и отмену Brexit.

25 ноября минувшего года ЕС и Великобритания согласовали по итогам продлившихся полтора года переговоров сделку по условиям Brexit, однако Тереза Мэй испытывает серьезное внутриполитическое давление, поскольку большинство членов Палаты общин потребовали от нее заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit. В сложившихся условиях глава британского правительства приняла решение перенести с 11 декабря на третью неделю января парламентское голосование по ранее достигнутому с властями ЕС соглашению.