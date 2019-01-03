Цукерберг продал акции Facebook, чтобы лечить эпилепсию и болезнь Паркинсона

Создатель Facebook Марк Цукерберг продал акции социальной сети для того, чтобы финансировать амбициозный медицинский проект. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает SCMP.

Речь идёт о проекте, который занимается биомедицинскими исследованиями. Он назван "Инициатива Чан - Цукерберга" (в честь Марка и его супруги). Цель проекта - излечение "всех болезней в течение одного поколения".

Всего Цукерберг продал акций на 30 миллионов долларов. Один из компонентов нового проекта включает в себя работу над интерфейсами "мозг-машины". Благодаря этому устройству можно будет превращать мысли человека в команды. Этот проект получил финансирование в размере пяти миллионов долларов.