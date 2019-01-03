В Дагестане ребенок получил пулевое ранение

Трехлетний ребенок попал в реанимацию с огнестрельным ранением в голову в новогоднюю ночь в дагестанском Дербенте, сообщает пресс-служба регионального минздрава, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, родители вместе с ребенком вышли посмотреть новогодний салют. Во время празднования кто-то из горожан решил пострелять из боевого оружия, но пуля попала в ребенка. В день поступления он был прооперирован.



"Состояние трехлетнего мальчика, получившего огнестрельное ранение в голову во время новогоднего салюта в Дербенте, все ещё остаётся тяжёлым. Он находится в реанимации центральной городской больницы Дербента. Врачи из ведущих федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга по просьбе специалистов минздрава Дагестана с первого дня находятся на постоянной связи с дагестанскими коллегами, дают консультации по вопросам проводимого лечения", - говорится в релизе.

В ходе консилиума врачей с участием ведущих нейрохирургов страны было принято решение, что тяжесть состояния ребёнка не позволяет его транспортировать в другие лечебные учреждения.

Расследованием произошедшего занимаются правоохранители, отмечает ведомство.

