В Хорватии потребовали от Израиля подтвердить продажу истребителей

Минобороны Хорватии потребовало от властей Израиля подтвердить продажу 12 истребителей F-16 "Барак" в связи с противодействием США, сообщило хорватское военное ведомство, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Правительство Хорватии сообщило в марте нынешнего года о решении приобрести у Израиля эскадрилью боевых подержанных истребителей F-16 "Барак". Сделка обошлась бы национальному бюджету почти в 500 миллионов долларов. За эти деньги Загреб должен был получить 12 подержанных, но модернизированных F-16 с вооружением, два авиасимулятора, а хорватские боевые пилоты и авиатехники прошли бы обучение.



В декабре СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа блокирует соглашение на продажу Израилем истребителей Хорватии. Сделка якобы вызвала недовольство США, поскольку они также участвовали в тендере на поставку самолетов Хорватии. По мнению американских властей, Израиль не может продавать F-16 третьей стороне без их согласия, особенно если в этом случае становятся прямым конкурентом США.

"Минобороны республики Хорватия запросило от государства Израиль официально нас известить до 11 января 2019 года, в состоянии ли Израиль поставить самолеты, которые были предложены на международном тендере, и которые Хорватия выбрала в прозрачном процессе", - говорится в сообщении минобороны.

Отмечается, что обязанностью Израиля является "получение разрешения США на продажу самолетов в соответствующей комплектации" Хорватии.

"В случае если из-за разногласий, которые возникли между США и Израилем, Хорватия не сможет приобрести самолеты, которые выбрала, правительство отзовет решение о выборе истребителей по тендеру от 29 марта 2018 года", - отметило министерство обороны.

