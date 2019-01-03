Госдеп предостерег американцев от поездок в Китай

Госдеп предупредил граждан США об опасности поездок в Китай. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что американцы иногда годами не имеют возможности покинуть китайскую территорию. При этом они подвергаются преследованиям и получают угрозы.

"Власти Китая используют свои полномочия, чтобы не дать гражданам США покинуть КНР, используя "запреты на выезд", - отмечается в заявлении.

Ранее, и.о. министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан призвал руководство Пентагона помнить о Китае. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечается, Шанахан сказал об этом на встрече с военными секретарями и своими заместителями в первый рабочий день на новом посту.

"В то время как мы сосредоточены на текущих операциях, исполняющий обязанности министра Шанахан сказал команде помнить про Китай, Китай, Китай", - рассказал источник.