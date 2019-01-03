Рэмзи заключил предварительный контракт с «Ювентусом»

Полузащитник лондонского "Арсенала" Аарон Рэмзи подписал предварительный контракт с туринским "Ювентусом", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации SportMediaset, летом 2019 года игрок сборной Уэльса подпишет с итальянской командой полноценное соглашение на пять лет и будет получать в Серии А €6,5 млн за сезон.

Руководство "Ювентуса" не исключает возможности подписания полузащитника уже в зимнее трансферное окно. "Старая синьора" предложила лондонскому клубу €5 млн., чтобы "Арсенал" отпустил игрока в январе. В случае отказа "канониры" расстанутся с хавбеком летом бесплатно.